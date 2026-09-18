Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Nachmittag tiefer

Die Super Micro Computer-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 38,78 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'622 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 38,75 USD. Bei 40,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'973'223 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 58,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,49 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 49,74 Prozent Luft nach unten.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 4,34 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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