Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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18.08.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend billiger
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 37,21 USD ab.
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 37,21 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'701 Punkten notiert. Bei 36,22 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'814'070 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 58,78 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,95 Prozent. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 äusserte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 03.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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