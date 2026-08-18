Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 37,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,89 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,25 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'549'378 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 36,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,49 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 47,49 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.12 Mrd. USD – ein Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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