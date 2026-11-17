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17.11.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer fällt am Dienstagabend
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 24,05 USD abwärts.
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 24,05 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'328 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 23,29 USD. Mit einem Wert von 25,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5'346'124 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 51,40 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,49 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,96 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Super Micro Computer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 297,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.95 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5.02 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2027 erfolgen.
Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2027 auf 6,52 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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