Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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17.09.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Donnerstagabend stark gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,8 Prozent auf 40,46 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 9,8 Prozent auf 40,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'637 Punkten steht. Bei 41,00 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7'695'598 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 31,16 Prozent niedriger. Bei 19,49 USD erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 51,83 Prozent Luft nach unten.
Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11.12 Mrd. USD gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,34 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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