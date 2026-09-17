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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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17.09.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer steigt am Nachmittag stark

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer steigt am Nachmittag stark

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 38,87 USD.

Super Micro Computer
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Um 16:28 Uhr ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 38,87 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'631 Punkten steht. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 39,49 USD. Bei 38,05 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2'053'818 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 51,21 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 49,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 11.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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