|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend im Ausverkauf
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 25,29 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 25,29 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'422 Punkten liegt. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 25,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,44 USD. Bisher wurden heute 3'279'451 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.
Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 51,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 103,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 29,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.11.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 297,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.95 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5.02 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Super Micro Computer am 02.02.2027 vorlegen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 6,52 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger
Super Micro-Aktie dreht auf rotes Terrain: Starke Geschäftszahlen und optimistischer Ausblick
Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
20:27
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend im Ausverkauf (finanzen.ch)
|
16:29
|Super Micro Computer Aktie News: Anleger setzen Super Micro Computer am Montagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.