Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend im Ausverkauf

Um 20:26 Uhr fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 25,29 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'422 Punkten liegt. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 25,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,44 USD. Bisher wurden heute 3'279'451 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 51,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 103,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 29,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.11.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 297,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.95 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5.02 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Super Micro Computer am 02.02.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 6,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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