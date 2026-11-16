Super Micro Computer Aktie News: Anleger setzen Super Micro Computer am Montagnachmittag unter Druck

Die Super Micro Computer-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 25,41 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'455 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 25,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,44 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'550'240 Aktien.

Bei 51,40 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 102,26 Prozent wieder erreichen. Bei 19,49 USD fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.11.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 297,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.02 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 02.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 6,52 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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