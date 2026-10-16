Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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16.10.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Freitagabend weit abgeschlagen
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 9,9 Prozent auf 31,62 USD abwärts.
Die Super Micro Computer-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 9,9 Prozent auf 31,62 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'649 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 31,59 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 34,46 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'901'185 Super Micro Computer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 56,60 USD. 79,00 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,62 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,34 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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