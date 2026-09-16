Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 36,70 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 36,99 USD zu. Bei 35,88 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 1'418'900 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 60,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 46,89 Prozent sinken.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.76 Mrd. USD umgesetzt.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,34 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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