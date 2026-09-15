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15.09.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer fällt am Abend

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer fällt am Abend

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 36,23 USD ab.

Super Micro Computer
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Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,4 Prozent auf 36,23 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 35,93 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,74 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'916'729 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 62,23 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5.76 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 4,34 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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