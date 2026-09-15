Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,87 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 37,53 USD. Bei 36,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'384'078 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 59,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 89,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Super Micro Computer veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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