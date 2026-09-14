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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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14.09.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Super Micro Computer

Super Micro Computer Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 6,4 Prozent auf 37,55 USD.

Super Micro Computer
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Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 6,4 Prozent auf 37,55 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'634 Punkten steht. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 36,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 37,55 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5'585'071 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 58,78 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 56,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 19,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 48,10 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 11.08.2026. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5.76 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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