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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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14.09.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag massiv unter Druck

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag massiv unter Druck

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 37,90 USD.

Super Micro Computer
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Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 5,5 Prozent auf 37,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'596 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 36,38 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,55 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'973'539 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD. 55,08 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Mit einem Kursverlust von 48,58 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.76 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 4,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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