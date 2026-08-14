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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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14.08.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Anleger greifen bei Super Micro Computer am Freitagabend zu

Super Micro Computer Aktie News: Anleger greifen bei Super Micro Computer am Freitagabend zu

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 40,22 USD.

Super Micro Computer
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Um 20:26 Uhr wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 40,22 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'784 Punkten liegt. In der Spitze legte die Super Micro Computer-Aktie bis auf 40,60 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,16 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'093'826 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,13 Prozent. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 106,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Super Micro Computer liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.76 Mrd. USD eingefahren.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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