Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 40,24 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'796 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 40,60 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 39,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 3'238'364 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,78 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 46,06 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 19,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 106,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 11.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,26 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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