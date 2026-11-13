Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Freitagabend auf rotes Terrain

Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 26,85 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'554 Punkten liegt. Bei 25,89 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'641'052 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 27,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 03.11.2026 vor. Das EPS lag bei 1,75 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 19.95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 297,50 Prozent gesteigert.

Am 02.02.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 6,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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