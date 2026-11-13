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13.11.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 26,28 USD ab.
Die Super Micro Computer-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 26,28 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'506 Punkten notiert. Bei 26,19 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'060'881 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 95,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.
Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 19.95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 297,50 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Super Micro Computer am 02.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,52 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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