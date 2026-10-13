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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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13.10.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Dienstagabend mit Kurseinbussen

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Dienstagabend mit Kurseinbussen

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 39,13 USD.

Super Micro Computer
32.36 CHF -0.33%
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Die Super Micro Computer-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 2,1 Prozent auf 39,13 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Super Micro Computer-Aktie ging bis auf 38,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 38,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'760'076 Super Micro Computer-Aktien.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,49 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Abschläge von 50,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5.76 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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