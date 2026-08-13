Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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13.08.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zündet am Nachmittag Kursrakete
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,1 Prozent auf 40,29 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 40,29 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'813 Punkten tendiert. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 40,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 38,27 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'622'929 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 31,45 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.
Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 11.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 93,16 Prozent gesteigert.
Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,14 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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