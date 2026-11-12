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12.11.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagabend aus Super Micro Computer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 10,8 Prozent auf 27,14 USD abwärts.
Die Super Micro Computer-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 10,8 Prozent auf 27,14 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'609 Punkten steht. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,71 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 16'597'848 Super Micro Computer-Aktien.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 47,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 39,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 03.11.2026 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,26 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 297,50 Prozent auf 19.95 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 6,52 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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