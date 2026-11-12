|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer fällt am Nachmittag tief
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,1 Prozent bei 27,96 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 8,1 Prozent auf 27,96 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'591 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 26,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,30 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'877'713 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 83,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 19,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 43,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 03.11.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,75 USD, nach 0,26 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 297,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.95 Mrd. USD im Vergleich zu 5.02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Super Micro Computer am 02.02.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 6,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Kommt der KI-Beweis von CoreWeave? Aktien von Micron, Marvell, Intel, IREN & Co. im Fokus der Anleger
Super Micro-Aktie dreht auf rotes Terrain: Starke Geschäftszahlen und optimistischer Ausblick
Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
12.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Super Micro Computer Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagabend aus Super Micro Computer (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer fällt am Nachmittag tief (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Super Micro Computer am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.