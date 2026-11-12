Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer fällt am Nachmittag tief

Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 8,1 Prozent auf 27,96 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'591 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 26,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,30 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'877'713 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 83,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 19,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 43,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 03.11.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,75 USD, nach 0,26 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 297,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.95 Mrd. USD im Vergleich zu 5.02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Super Micro Computer am 02.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 6,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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