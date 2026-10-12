Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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12.10.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagabend mit Einbussen
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 39,77 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 39,77 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,24 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 41,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'119'233 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 58,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 47,14 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 50,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 11.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.11.2026 erwartet.
In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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