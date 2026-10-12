Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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12.10.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Montagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 40,28 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 40,28 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. In der Spitze büsste die Super Micro Computer-Aktie bis auf 39,68 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,30 USD. Zuletzt wechselten 1'521'949 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.
Bei 58,51 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 31,16 Prozent niedriger. Bei 19,49 USD fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,61 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 äusserte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Super Micro Computer am 03.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 4,34 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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