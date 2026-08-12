Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer bricht am Abend nach oben aus

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 18,3 Prozent im Plus bei 37,40 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 37,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 34,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 22'740'845 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von 57,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 19,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 91,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.05.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 3,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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