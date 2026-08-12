Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.08.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer bricht am Abend nach oben aus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 18,3 Prozent auf 37,40 USD zu.
Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 18,3 Prozent im Plus bei 37,40 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 37,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 34,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 22'740'845 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 58,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von 57,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 19,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 91,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 05.05.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 3,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
18:01
|Börse New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16:29
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zündet am Nachmittag Kursrakete (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16:00
|NYSE-Handel: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer bricht am Abend nach oben aus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Super Micro Computer am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.