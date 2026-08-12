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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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12.08.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag mit sattem Kursplus

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 14,1 Prozent auf 36,07 USD.

Super Micro Computer
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Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 14,1 Prozent im Plus bei 36,07 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'751 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,17 USD an. Bei 34,87 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 12'190'793 Stück.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Bei einem Wert von 19,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Mit Abgaben von 45,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Super Micro Computer gewährte am 05.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2027 wird am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2027 auf 3,46 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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