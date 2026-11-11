Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochabend mit Kursfeuerwerk

Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 20:26 Uhr 10,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 31,18 USD. Bei 29,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5'365'354 Super Micro Computer-Aktien.

Bei einem Wert von 51,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 40,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 36,49 Prozent sinken.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Super Micro Computer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD gegenüber 0,26 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 19.95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 297,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,42 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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