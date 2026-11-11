|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochabend mit Kursfeuerwerk
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 10,4 Prozent auf 30,69 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 20:26 Uhr 10,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 31,18 USD. Bei 29,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5'365'354 Super Micro Computer-Aktien.
Bei einem Wert von 51,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 40,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Super Micro Computer-Aktie 36,49 Prozent sinken.
Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Super Micro Computer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD gegenüber 0,26 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 19.95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 297,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,42 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Super Micro-Aktie dreht auf rotes Terrain: Starke Geschäftszahlen und optimistischer Ausblick
Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
Analysen zu Super Micro Computer Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Super Micro Computer am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.