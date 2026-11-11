Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochnachmittag stark gefragt

Die Super Micro Computer-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,8 Prozent auf 29,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'582 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 29,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'087'548 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 42,25 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 34,33 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 03.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 19.95 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Super Micro Computer am 02.02.2027 vorlegen.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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