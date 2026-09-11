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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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11.09.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer schiesst am Abend hoch

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer schiesst am Abend hoch

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Super Micro Computer-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 39,70 USD nach oben.

Super Micro Computer
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,2 Prozent auf 39,70 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 40,45 USD. Bei 37,74 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'741'777 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,78 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 48,05 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,49 USD ab. Mit Abgaben von 50,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,62 USD. Im letzten Jahr hatte Super Micro Computer einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.76 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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