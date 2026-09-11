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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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11.09.2026 16:29:00

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 39,14 USD.

Super Micro Computer
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Das Papier von Super Micro Computer konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,7 Prozent auf 39,14 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 39,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'834'150 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,78 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 50,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 100,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 11.08.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 11.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 4,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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