Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Dienstagabend ins Minus

Um 20:26 Uhr fiel die Super Micro Computer-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 31,21 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'727 Punkten steht. Bei 31,08 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 32,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'003'139 Super Micro Computer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. 88,32 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,49 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 37,55 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.05.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 10.24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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