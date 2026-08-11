Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 31,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 32,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 32,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'657'807 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,78 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 84,07 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,49 USD am 24.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 63,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.05.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 10.24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 77,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 2,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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