Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 27,81 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'507 Punkten notiert. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 27,14 USD. Bei 27,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 4'010'042 Aktien.

Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. 84,81 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,49 USD. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 29,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 297,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.02 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,42 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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