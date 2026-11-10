|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Dienstagnachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 28,66 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 28,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'521 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,85 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,95 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'809'305 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 51,40 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,49 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 32,00 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Super Micro Computer gewährte am 03.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 297,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 02.02.2027 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 6,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie
Super Micro-Aktie dreht auf rotes Terrain: Starke Geschäftszahlen und optimistischer Ausblick
Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Super Micro Computer am 10.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.