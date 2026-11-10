Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Dienstagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 28,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'521 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,85 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,95 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'809'305 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,40 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,49 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 32,00 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Super Micro Computer gewährte am 03.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 297,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 02.02.2027 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 6,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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