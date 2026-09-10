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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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10.09.2026 20:27:13

Super Micro Computer Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Super Micro Computer

Super Micro Computer Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Super Micro Computer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 38,09 USD.

Super Micro Computer
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Die Super Micro Computer-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 38,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'590 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 37,77 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 37,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'260'494 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 58,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 54,31 Prozent Luft nach oben. Bei 19,49 USD fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5.76 Mrd. USD umgesetzt.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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