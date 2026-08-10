Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gewinnt am Abend

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 31,72 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'749 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Super Micro Computer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,39 USD. Bei 31,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 8'878'649 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 58,78 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 85,29 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.05.2026 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 10.24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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