Super Micro Computer Aktie News: Hausse bei Super Micro Computer am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,0 Prozent auf 33,00 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'765 Punkten liegt. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,39 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 31,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'028'884 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,78 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,11 Prozent. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 69,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Super Micro Computer gewährte am 05.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 10.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 77,93 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.08.2026 erwartet.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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