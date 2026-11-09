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09.11.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer schiebt sich am Montagabend vor
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 28,80 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 28,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'546 Punkten steht. Die Super Micro Computer-Aktie legte bis auf 29,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,96 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5'583'751 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Am 03.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,45 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (19,49 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 32,33 Prozent Luft nach unten.
Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Super Micro Computer gewährte am 03.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,75 USD gegenüber 0,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 297,50 Prozent auf 19.95 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Super Micro Computer-Bilanz für Q2 2027 wird am 02.02.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 6,24 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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