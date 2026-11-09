Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Super Micro Computer legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 29,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'516 Punkten liegt. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,66 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 27,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'723'883 Super Micro Computer-Aktien.

Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 51,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,69 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Mit einem Kursverlust von 34,13 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Super Micro Computer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,75 USD, nach 0,26 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 297,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.95 Mrd. USD im Vergleich zu 5.02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 02.02.2027 gerechnet.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie dreht auf rotes Terrain: Starke Geschäftszahlen und optimistischer Ausblick

Super Micro-Aktie hebt ab und reisst Dell und HPE mit - doch Zweifel bleiben

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten