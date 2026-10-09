Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer verliert am Abend

Um 20:26 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 41,57 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'812 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 40,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 43,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'148'002 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 19,49 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 53,11 Prozent wieder erreichen.

Super Micro Computer-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.76 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 4,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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