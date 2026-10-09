Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,1 Prozent auf 41,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'794 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie bis auf 40,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,27 USD. Der Tagesumsatz der Super Micro Computer-Aktie belief sich zuletzt auf 1'563'576 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,76 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 11.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Super Micro Computer 0,31 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 11.12 Mrd. USD gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 4,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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