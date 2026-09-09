Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Mittwochabend mit Verlusten

Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 39,05 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'642 Punkten steht. Die Super Micro Computer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,92 USD ab. Mit einem Wert von 39,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'681'793 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 58,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 50,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (19,49 USD). Mit einem Kursverlust von 50,09 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 4,34 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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