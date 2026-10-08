Super Micro Computer Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Super Micro Computer

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,8 Prozent auf 42,33 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'761 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 41,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'627'939 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 58,78 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 38,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,49 USD ab. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 117,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 äusserte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 93,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 4,34 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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