Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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08.10.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 43,68 USD.
Die Super Micro Computer-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 43,68 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'788 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 43,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'993'968 Super Micro Computer-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. Gewinne von 34,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Super Micro Computer veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 11.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.76 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 03.11.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Super Micro Computer am 08.10.2026
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