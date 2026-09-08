Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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08.09.2026 20:27:13
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Abend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 40,55 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 40,55 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 41,53 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 39,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'548'106 Super Micro Computer-Aktien.
Bei einem Wert von 58,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Abschläge von 51,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 11.08.2026 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.12 Mrd. USD im Vergleich zu 5.76 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2027 auf 4,34 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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