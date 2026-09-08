Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
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08.09.2026 16:29:00
Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 40,89 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 40,89 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'680 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 41,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 39,68 USD. Zuletzt wechselten 2'212'672 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,78 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 30,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,49 USD ab. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 109,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 11.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.12 Mrd. USD gegenüber 5.76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Super Micro Computer wird am 03.11.2026 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,34 USD je Super Micro Computer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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