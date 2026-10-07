Super Micro Computer Aktie News: Anleger schicken Super Micro Computer am Mittwochabend ins Plus

Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 20:26 Uhr 3,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'800 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,98 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,51 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'504'157 Super Micro Computer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 58,78 USD. 31,28 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (19,49 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 56,47 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 11.08.2026 lud Super Micro Computer zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,34 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Aktien von AMD, Super Micro und Micron im Sinkflug: Jetzt verkaufen oder die Chance nutzen?

Turing plant Börsengang: US-Expansion und Milliardenbewertung im Visier