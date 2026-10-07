Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag freundlich

Das Papier von Super Micro Computer konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 43,91 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'774 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 44,37 USD. Mit einem Wert von 42,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'712'515 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 58,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,85 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (19,49 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 55,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 11.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,16 Prozent auf 11.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2027 4,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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