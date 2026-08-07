Super Micro Computer Aktie News: Hausse bei Super Micro Computer am Freitagabend

Um 20:26 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 31,15 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'739 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 31,22 USD. Mit einem Wert von 29,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3'489'717 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,78 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 88,68 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 19,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Mit Abgaben von 37,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.05.2026 hat Super Micro Computer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.76 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.24 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Super Micro Computer am 11.08.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Super Micro Computer rechnen Experten am 10.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,80 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur

Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren

Super Micro Computer-Aktie im Höhenflug: Rekord-Orderbestand beflügelt Kurs