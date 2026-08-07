Super Micro Computer Aktie News: Super Micro Computer am Nachmittag im Plus

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 29,84 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'750 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Super Micro Computer-Aktie sogar auf 30,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,87 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'304'326 Super Micro Computer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,78 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Mit einem Zuwachs von 97,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 19,49 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Super Micro Computer-Aktie 53,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Super Micro Computer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Super Micro Computer gewährte am 05.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Super Micro Computer einen Umsatz von 5.76 Mrd. USD eingefahren.

Am 11.08.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Super Micro Computer möglicherweise am 10.08.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,80 USD je Super Micro Computer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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